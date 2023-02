L’alveo fluviale di Punta Braccetto? “Non veniva pulito da anni”

Il giorno dopo l’alluvione, oltre alla conta dei danni, si procede anche alle polemiche. Imprescindibili in questi casi. Perchè se è vero che la forza della natura non può essere fermata, certo è che alcuni problemi che si sono verificati forse potevano essere evitati.

In particolare, ci si riferisce a quanto accaduto a Punta Braccetto, frazione marinara di Ragusa. Secondo quanto ricostruito dal capogruppo del PD in consiglio comunale, Mario Chiavola, ma anche interpellando i residenti della frazione, l’alveo del fiume di Punta Braccetto non viene ripulito almeno dal 2017. Forse la voragine sul ponte si sarebbe creata lo stesso, difficile dirlo, ma la pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti dovrebbe essere effettuata ogni anno.

Solo un miracolo ha evitato che qualcuno cadesse dentro la voragine che si stava formando sul ponte. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma poteva essere una tragedia.