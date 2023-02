La storia di padre e figlio in auto mentre crolla il ponte a Punta Braccetto. Momenti di paura. VIDEO

Il maltempo che ha colpito la provincia di Ragusa ha causato danni incalcolabili e ha sconvolto la vita di molte persone. In particolare, una storia che ha colpito la popolazione, anche a seguito di un video divenuto virale sui social, riguarda un padre e un figlio che viaggiavano in auto sul ponte che collega Punta Braccetto e che, per puro miracolo, sono riusciti a salvarsi da una tragedia annunciata.

La storia di padre e figlio dentro l’auto

Mentre il padre e il figlio si trovavano sul ponte, hanno assistito, impotenti, alla scena drammatica del crollo della struttura. La voce concitata dei due occupanti dell’automobile testimonia l’orrore e la paura che hanno provato in quel momento. Nonostante il panico, il padre ha avuto la presenza di spirito di fare inversione e fuggire dalla zona pericolosa, spinto anche dalle parole del piccolo.

Video sui social diventa virale

La scena è stata ripresa da un video che è stato condiviso sui social network, facendo il giro del web in poco tempo. La voce tremante del figlio che esorta il padre a tenere duro e a non perdere la calma, mentre tentano di allontanarsi dal luogo.

Questa storia ci fa capire l’importanza della prevenzione e della sicurezza stradale. In momenti come questi, è fondamentale essere pronti a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza e avere il sangue freddo per agire con rapidità e determinazione. La vita umana è preziosa e va tutelata a ogni costo.

Le misure di sicurezza

Intanto per cercare di riprendere i collegamenti a Punta Braccetto per i residenti di alcune case rimaste isolate, sono state aperte temporaneamente alcune strade che atraversano l’area della Forestale.