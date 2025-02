Ragusa, allarme furti vicino alle scuole: minicar e moto nel mirino dei ladri

Continui episodi di furto e scasso ai danni di minicar e motocicli parcheggiati nelle aree adiacenti al liceo Enrico Fermi e all’ITCA Fabio Best adi Ragusa. Le zone più colpite, in particolare via Aldo Moro, viale Europa, viale Enzo Ferrari e le aree circostanti, che sono diventate punti critici per la sicurezza dei cittadini.

Una situazione che persiste, purtroppo, da diversi anni ma purtroppo i furti sono aumentati, nonostante le denunce. Molte famiglie, ormai, evitano perfino di fare denuncia, ormai sfiduciati.

Le possibili soluzioni

Al problema non è facile dare soluzione, ma una possibilità sarebbe certamente quella di installare videocamere di sorveglianza nelle aree più esposte, in modo da scoraggiare i malintenzionati e agevolare l’identificazione degli autori dei furti. Anche un rafforzamenteo dei pattugliamenti della polizia locale potrebbe essere un ottimo deterrente. La proposta arriva da un consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ragusa.

