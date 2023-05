Ladri nel centro storico di Vittoria sfondano vetrina di via Bixio, angolo via Carlo Alberto

Ancora ladri nel centro storico di Vittoria. L’episodio è accaduto ieri mattina, al negozio di regali Samsara di via Bixio-via Carlo Alberto. I malviventi hanno sfondato una teca in vetro e rubato quello che c’era dentro.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere e in pieno centro storico. Qualche tempo fa, infatti, si è verificato un episodio simile ai danni di una gioielleria. Per non parlare dei numerosi furti e tentativi di furto ai danni delle scuole o delle private abitaizoni. Naturalmente, c’è allarme fra i commercianti, i quali continuano a sentirsi insicuri.

SULLA VICENDA E’ INTERVENUTA CONFCOMMERCIO

L’associazione di categoria parla di “situzione pesantissima”: “Le forze dell’ordine svolgono già un lavoro difficile e sono anche in debito di unità operative. E però è necessario individuare delle soluzioni efficaci per evitare che questi episodi tornino a ripetersi”.