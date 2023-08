Ladri acrobati: tentano di rubare in una farmacia di Vittoria entrando da una finestra

Tentato furto in una farmacia di Vittoria. Il furto è stato vanificato grazie al tempestivo intervento delle Guardie Giurate di un noto istituto di vigilanza.

LADRI ACROBATI

I ladri, entrando da una casa in quel momento disabitata, sono riusciti ad introdursi in farmacia da una finestra del retro, rubando solo pochi spiccioli dalla macchinetta contamonete, per poi darsi precipitosamente alla fuga. Appena arrivati i responsabili, sono state raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini della Polizia in corso.