L’addio a Marco Guastella. Questo lunedì i funerali dello sfortunato 25enne

L’ultimo saluto a Ragusa per il giovane Marco Guastella, 25 anni, purtroppo morto a seguito di un incidente stradale. I funerali si terranno domani, lunedì 22 luglio, alle ore 15:30 nella cattedrale di San Giovanni Battista. Il giovane è tragicamente scomparso giovedì scorso in Sardegna. Marco, che lavorava al Forte Village, ha perso la vita in un incidente stradale quando la sua moto si è scontrata con una Golf. Nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Numerosissimi gli attestati di cordoglio ricevuti dalla famiglia in queste ore, segno del grande affetto che circondava Marco, conosciuto e apprezzato da tanti. Durante la campagna elettorale dello zio Riccardo Schininà, Marco si era distinto per le sue abilità fotografiche, un’altra delle sue grandi passioni. Sempre pacato e capace di trovare soluzioni, Marco lascia un vuoto enorme nel mondo giovanile della città iblea.

La polizia municipale di Pula sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente per chiarire le cause. Intanto Ragusa piange.

