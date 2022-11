La7, la nuova edizione di “Bell’Italia in Viaggio”. Domenica 27 novembre puntata su Modica e Ragusa

Dal 27 Novembre 2022 torna la nuova edizione di “Bell’Italia in Viaggio”, il programma nato in sinergia tra LA7 e il mensile Bell’Italia che racconta le bellezze del nostro Paese e le sue eccellenze artistiche e culturali. A condurre il viaggio Fabio Troiano che in ogni puntata guiderà il pubblico tra i segreti delle regioni in un percorso fatto di luoghi nascosti e unici, rivelati dal conduttore nel ruolo di turista.

L’edizione si articolerà in quattro puntate da 50 minuti, in onda la domenica dalle 14:00 su LA7 dal 27 Novembre al 18 Dicembre 2022. Ogni puntata sarà un itinerario volto alla scoperta delle regioni e delle tradizioni della nostra penisola, che incontrerà territori e culture diverse, vera ricchezza della nostra nazione.

Domenica 27 novembre dalle 14:00 il primo appuntamento con “Bell’Italia in Viaggio” ci porterà alla scoperta delle bellezze della Sicilia in un percorso che va dalla Necropoli di Pantalica alla città di Siracusa, mostrando la bellezza della Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima e raccontando la leggenda della Fonte Aretusa. Dalla Riserva del fiume Ciane al Museo del Papiro, dalla città barocca di Palazzolo Acreide a Noto con il Palazzo Castelluccio per poi spostarsi alla Riserva naturale di Vendicari e concludere in dolcezza con Modica e una storica cioccolateria e Ragusa Ibla con i suoi edifici barocchi.

A chiudere, come sempre, l’editoriale del direttore di Bell’Italia Emanuela Rosa – Clot, dalla sede di Gallerie d’Italia a Milano. Il programma è realizzato da ME PRODUCTION di Elio Bonsignore diretto da Matteo Ricca e scritto da Luca Balsamo in collaborazione con LA7 e la unit branded content tv di CAIRORCSMEDIA