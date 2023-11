La zona artigianale di Ragusa ha bisogno di interventi e attenzioni

L'incontro, guidato dal coordinatore cittadino Luca Poidomani e dal vice Simone Diquattro, ha offerto una piattaforma per affrontare le preoccupazioni dei partecipanti, che hanno manifestato frustrazione per la mancanza di azioni positive nonostante le precedenti denunce. Il consigliere comunale di FdI, Rocco Bitetti, era presente per sostenere la discussione e contribuire alla ricerca di soluzioni sostenibili.

Le principali preoccupazioni evidenziate durante l'incontro riguardano il persistere di problemi come la presenza di cani randagi e topi nella zona artigianale, oltre a una situazione di degrado che desta preoccupazione tra i residenti e gli imprenditori locali. Luca Poidomani ha dichiarato: "Cani e topi, purtroppo, continuano a rimanere al loro posto. Così come è immutata la situazione di degrado che ci è stata più volte posta in evidenza e che denota una scarsa attenzione su un fronte che, invece, dovrebbe essere il più curato visto che stiamo parlando di un'area produttiva".

Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia ha assicurato di essere pronto a farsi portavoce delle istanze dei residenti e degli imprenditori. Nonostante le sollecitazioni e le denunce, sembra che la situazione non abbia visto miglioramenti significativi.