La Volley Modica torna in campo: sfida alla capolista Sorrento

Dopo tre giorni di riposo concessi dallo staff tecnico guidato da coach Enzo Distefano, l’Avimecc Modica torna oggi al “PalaRizza” per riprendere gli allenamenti in vista dell’importante match casalingo di domenica prossima contro la capolista Romeo Sorrento.

La squadra campana arriverà a Modica con la certezza di chiudere la regular season al primo posto del girone Blu del campionato di serie A3, avendo già conquistato matematicamente la vetta e, soprattutto, dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria lo scorso weekend. Per i “Galletti” modicani, che hanno già staccato il pass per gli spareggi promozione, sarà un test di alto livello prima di affrontare i playoff.

Il match, in programma domenica alle ore 16:00, non avrà particolari pressioni dal punto di vista della classifica, permettendo a entrambe le squadre di affrontarlo con l’obiettivo di testare la propria condizione e le strategie in vista della fase decisiva della stagione. Per Modica, inoltre, si tratterà dell’ultima gara casalinga della regular season, prima dell’ultima trasferta a Gioia del Colle, attualmente seconda in classifica.

Coach Distefano e il suo staff hanno concesso alcuni giorni di riposo alla squadra per permettere a Barretta e compagni di recuperare energie preziose in vista del rush finale. Ora, l’obiettivo è preparare al meglio il cammino nei playoff, dove la squadra vuole essere protagonista e puntare alla promozione.

I tifosi modicani sono pronti a sostenere i loro beniamini per questa ultima gara interna della stagione regolare, nella speranza di vedere un’ottima prestazione contro una delle squadre più forti del campionato.

