La Volley Modica tira il fiato in vista del rush finale

Sarà una settimana priva d’impegni agonistici per l’Avimecc Volley Modica, che tira il fiato in vista del rush finale del campionato di serie A3 maschile di pallavolo.

Domenica prossima, infatti, il campionato di Terza Serie si fermerà per dare spazio alle fasi finali di Coppa Italia che si disputeranno a Macerata.

La vittoria di domenica scorsa contro Napoli è stata accolto con entusiasmo da tutto l’ambiente biancoazzurro che approfitterà della sosta per ricaricare le pile in vista delle ultime tre gare di regolar season che vedranno l’Avimecc Volley Modica impegnata in trasferta contro Palmi e Tuscania, intramezzata dalla gara casalinga contro Sorrento.

A fare il punto sul momento della squadra, sulla vittoria con Napoli e sul futuro dei biancoazzurri coach Giancarlo D’Amico.

“La vittoria con Napoli è stata una vittoria voluta e che aspettavamo tutti da tempo – spiega il tecnico dei modicani – venivano da quattro sconfitte consecutive e avevamo bisogno di cambiare rotta. Credo che domenica i ragazzi hanno meritato di vincere perchè sapevamo che Napoli era un cliente scomodo, arrivava a Modica dopo aver battuto la capolista e avevano cambiato qualcosa nella loro formazione. Quindi, sapevamo che ci avrebbero dato del filo da torcere. Bravi tutti per i primi due set e per il tie break arrivato in un momento di sfiducia dove si è visto il vero valore di questa squadra che ci ha messo il cuore e sfruttando il turno in battuta di Putini ha costruito il successo. Questo è quello che ci insegna il campionato di quest’anno con tante squadre che hanno bisogno di lottare per raggiungere i loro obiettivi. Noi con Napoli -continua – non ci siamo fermati e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ora – conclude D’Amico – dopo la sosta avremo tre partite, due in trasferta e una in casa, che saranno tre finali e credo che da queste tre partite tutto quello che riusciremo a raccogliere sarà importante per il nostro piazzamento finale e soprattutto per il morale di un gruppo di ragazzi che hanno dato davvero tanto in palestra dove posso affermare di non aver mai visto una squadra arrendevole e con Napoli lo ha dimostrato”.