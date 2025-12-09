La Volley Modica si prepara al riscatto contro Terni dopo la sconfitta a Gioia del Colle

Dopo la deludente prestazione sul campo della JV Gioia del Colle, l’Avimec Modica è tornata in palestra per preparare la delicata sfida casalinga di domenica prossima contro il Terni Volley Academy, valida per l’ottava giornata del campionato di serie A3. La sconfitta in Puglia ha evidenziato alcune difficoltà del roster biancoazzurro, che aveva mostrato buone performance nel recente match vinto a Sabaudia.

Coach Enzo Distefano sottolinea come l’atteggiamento della squadra sia stato decisivo nella prestazione negativa: “A Gioia del Colle abbiamo affrontato un avversario rinvigorito da Sabbi e dal ritrovato Longo, che ha gestito magistralmente la regia. Noi non siamo riusciti a reagire al loro dominio, peccando in attacco e a muro, senza sfruttare le poche occasioni create. Il terzo set ci ha lasciato strascichi morali, ma non possiamo fermarci a piangerci addosso. Domenica dobbiamo riscattarci per dimostrare quanto valiamo e dare respiro alla nostra classifica”.

Il tecnico modicano annuncia inoltre che incontrerà squadra e società per chiarire alcuni aspetti che devono cambiare: “I nostri obiettivi immediati sono cambiati, ma dobbiamo ritrovare la nostra identità, che purtroppo finora stenta a emergere. Il girone Blu della serie A3 sta mostrando un livello molto alto e ogni partita richiede concentrazione massima”.

La sfida contro Terni al “PalaRizza” rappresenta quindi un vero banco di prova per l’Avimec Modica, chiamata a reagire immediatamente per non perdere terreno in classifica e confermare le ambizioni stagionali.

