La Volley Modica di scena al “PalaCesari” con Casarano

Trasferta pugliese per l’Avimecc Volley Modica di coach Giancarlo D’Amico, che domani pomeriggio sarà di scena al “PalaCesari” di Tricase ospite della Leo Shoes Casarano.

Una trasferta insidiosa contro una squadra giovane come quella modicana, dove i biancoazzurri vogliono provare a invertire la scia di risultati negativi che li ha visti sempre sconfitti lontani dal “PalaRizza”.

La bella prova contro Aversa della settimana scorsa ha ridato entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente, ma ora è arrivato il momento di dare una svolta al campionato di serie A3 anche lontano da casa.

“Quello di quest’anno – spiega coach Giancarlo D’Amico – è un campionato non facile soprattutto in trasferta, dove le sorprese per le formazioni di casa sono poche. Per poter trovare il primo risultato utile lontano da casa, credo serva riuscire a mantenere lo stesso ritmo di gioco che tranne la partita con Roma abbiamo messo in atto al “PalaRizza”. Dobbiamo continuare nel nostro cammino provando a fare bene le cose che ci vengono solitamente bene partendo dalla battuta. Casarano – continua – è una squadra ancora più giovane della nostra e una formazione molto simile a noi anche per qualità espresse finora. Mi aspetto un sestetto che contro di noi vorrà riprendere il suo percorso che si è interrotto a Roma la scorsa settimana. Mi aspetto una squadra ancora più cinica e per questo avremo bisogno di pazienza tecnica per restare quanto più possibile nelle azioni di gioco nell’intero corso della partita. Dai miei ragazzi -conclude Giancarlo D’Amico – mi aspetto le giuste coordinate da trovare sin dall’inizio e un buon approccio alla partita per riuscire a mettere in campo le qualità che riusciamo a esprimere per lunghi tratti. Sarà importante avere convinzione nei nostri mezzi e sono certo che riusciremo a trovarla, saremo in grado di

affrontare le trasferte con la giusta caparbietà e soprattutto con la giusta mentalità. L’allenamento di determinate situazioni è una chiave importante e l’atteggiamento con cui decideremo di affrontare la partita sarà fondamentale”.

Leo Shoes Casarano – Avimecc Volley Modica di domani valida per la nona giornata di andata avrà inizio alle 17 e sarà arbitrata da Matteo Talento di Lucca e Enrico Autuori di Salerno.