La Volley Modica da oggi a lavoro per la trasferta di San Giustino

La Volley Modica riprende gli allenamenti oggi in vista del prossimo turno del campionato di serie A3, che li vedrà affrontare domenica prossima alle 19 la partita contro l’Ermgroup San Giustino, attualmente al secondo posto in classifica, in parità con la Smartsystem Fano.

La squadra, chiamata “Galletti” della Contea, è finalmente riuscita a riscattare le tre sconfitte consecutive patite verso la fine dell’anno scorso, ottenendo una vittoria nella partita di domenica scorsa al “PalaRizza” contro la Shedirpharma Sorrento. Questo successo ha permesso alla squadra di riprendere la corsa verso gli obiettivi prefissati dalla dirigenza, presieduta da Ezio Aprile, all’inizio della stagione.

Nonostante la soddisfazione per la vittoria contro la Sorrento, il presidente Ezio Aprile sottolinea l’importanza di non soffermarsi sui risultati passati, ma concentrarsi interamente sulla sfida impegnativa che attende la squadra domenica prossima in Umbria contro il San Giustino.

“La vittoria contro la Sorrento è stata una soddisfazione, soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra dopo le tre sconfitte consecutive”, spiega Aprile. “Era necessario un segno di orgoglio per superare le difficoltà incontrate, soprattutto dopo la deludente prova contro Lagonegro. La squadra ha dimostrato determinazione fin dal primo set, riuscendo a esprimere tutta la sua forza e capacità di gioco, impedendo agli avversari di reagire.”

Aprile elogia l’intero team, ma dedica una menzione speciale ai due centrali per la loro capacità di sfruttare le opportunità create da Putini. I tre punti conquistati meritatamente permettono alla squadra di riprendere la sua corsa, considerando la vicinanza dei punti in classifica che possono cambiare l’equilibrio della situazione.

Ora la sfida si sposta alla complicata trasferta di San Giustino, una delle squadre più competitive del girone. Aprile esprime la speranza di continuare su questa strada positiva per competere al meglio anche in Umbria.