La vita di Nino Baglieri raccontata in un fumetto

Il plauso del vescovo di Noto alla famiglia salesiana ed ai ragazzi che lo hanno realizzato.

Il messaggio del vescovo Salvatore Rumeo è di apprezzamento verso il lavoro svolto dai ragazzi sotto la guida del corpo docente dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” con le classi seconde della scuola secondaria di primo grado del Plesso “Giovanni Falcone”. Il messaggio è stato inviato alla Famiglia Salesiana della città di Modica ed ai ragazzi autori del fumetto sulla vita di Nino Baglieri che rimase allettato e senza potersi esprimere a voce dopo un incidente sul lavoro che lo colpì giovanissimo.

Una vita segnata anche dalla conversione che lo ha portato ad essere oggi Servo di Dio ed avviato sulla strada della beatificazione, il cui processo è stato concluso ed inviato in Vaticano per l’esame. Il vescovo Rumeo si rivolge così ai protagonisti del progetto: “tutti abbiamo smarrito il senso del tempo perchè immersi dentro le strisce o le nuvolette dei nostri indimenticabili e storici fumetti: non solo ragazzi e giovani ma adulti che ancora oggi amano leggere i grandi classici della fumettistica italiana o internazionale, eroi dell’immaginario collettivo che hanno messo le ali ai nostri sogni – ha scritto il vescovo netino – lodevole l’iniziativa di coloro che hanno pensato di disegnare la vita di nino Baglieri dentro i colori ed il calore di un fumetto.

Protagonista non più l’amata penna di Nino intenta a riempire dell’inchiostro della santità migliaia di pagine dei suoi diari ma delle matite giovanili che hanno colto l’essenziale della sua vita. In poche pagine troviamo la giornata terrena di Nino e la passione di chi si avvicina per la prima volta alla figura del Servo di Dio modicano. Così molti piccoli si avvicinano alla conversione ed alla testimonianza di Nino Baglieri. Un ringraziamento và a chi si è adoperato per questo progetto”.

La dirigente scolastica Veronica Veneziano ha creduto a questo percorso assieme ai docenti ed agli sponsor oltre naturalmente ai ragazzi protagonisti di questo percorso di avvicinamento al Servo di Dio, Nino Baglieri. “Un grazie di cuore per le belle parole e per l’attenzione che rivolge sempre alle nuove generazioni il vescovo Salvatore Rumeo” ha commentato la dirigente Veronica Veneziano nel ricevere il messaggio di apprezzamento.

