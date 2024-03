La via Crucis Vivente: grande emozione ieri a Ragusa per l’evento organizzato dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù

La Via Crucis vivente di Ragusa, organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, ha suscitato una grande emozione, come testimoniato dal vicario generale della diocesi, il sacerdote Roberto Sebastiano Asta, presente all’evento insieme a centinaia di autorità e fedeli, tra cui il vicesindaco Gianni Giuffrida. La rappresentazione, ricca di pathos, ha coinvolto i presenti con parti recitate dai figuranti e una scenografia suggestiva che ha riproposto i momenti più significativi della Passione del Signore.

IL CORTEO

Il corteo, caratterizzato anche dalla presenza di cavalieri romani a cavallo, si è snodato per le vie del quartiere, rivivendo episodi come la flagellazione di Cristo, l’incontro con Veronica e la crocifissione. La scena della crocifissione e della deposizione è stata particolarmente intensa, con parti recitate e un’ambientazione scenografica curata.

Don Diara, ispiratore e organizzatore dell’evento, ha sottolineato l’importanza di lanciare un messaggio forte in occasione della celebrazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e della Passione. Quest’anno, in particolare, si è cercato di dare ancora più spazio ai dialoghi per rendere vive le atmosfere drammatiche della Passione.

