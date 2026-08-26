È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
La truffa del “falso nipote” a Vittoria: novantenne raggirata da uno sconosciuto che chiede soldi per il figlio e la nuora
26 Ago 2026 15:38
La truffa del “falso nipote” a Vittoria. Una donna di 90 è stata truffata da uno sconosciuto che si è presentato a nome di un nipote raccontando come questi si trovasse in difficoltà a causa di qualcosa di molto grave che sarebbe accaduto.
È cominciato tutto con una telefonata allarmata di una persona che è riuscito a spacciarsi per il nipote e che, dopo essere riuscito a carpire alcune informazioni, ha aggiunto che il figlio e la nuora erano stati arrestati e che era necessario del denaro per risolvere la situazione, per rincarare la dose si è presentato un finto maresciallo, che avrebbe finto di accreditare la versione del presunto nipote.
All’uomo che si è presentato alla sua porta la donna ha consegnato il denaro che aveva in casa e, dopo ulteriori richieste, anche alcuni gioielli.
La notizia è stata riportata dal quotidiano on line ItalReport. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che – sulla base delle descrizioni – stanno cercando di individuare i truffatori.
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