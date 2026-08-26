La Jeep si cappotta all’incrocio, poi la scoperta: era stata rubata

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuovi elementi sull’incidente avvenuto poco prima delle 7 all’incrocio principale per Marina di Modica: la Jeep Wrangler sarebbe stata rubata sul litorale sciclitano e poi si sarebbe ribaltata.

Una luce completamente diversa illumina l’incidente avvenuto questa mattina all’alba all’ingresso di Marina di Modica. L’auto, infatti, risulterebbe essere stata rubata.

Protagonista della vicenda una Jeep Wrangler, che si è ribaltata poco prima delle 7 all’altezza dell’incrocio principale per la frazione balneare modicana. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia, però, delle persone a bordo del mezzo non vi era più traccia.

Il ribaltamento e la fuga prima dell’arrivo della Polizia

L’incidente è stato autonomo: non risultano, infatti, altri veicoli coinvolti nel ribaltamento. Quando gli agenti della Polizia sono arrivati sul posto, tuttavia, gli autori del furto si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Sono ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a dover ricostruire con precisione quanto accaduto, dalla sottrazione della Jeep fino alla fuga e al successivo incidente.

Indagini in corso per ricostruire la fuga

La vicenda presenta diversi aspetti ancora da chiarire. Gli investigatori dovranno ricostruire il percorso seguito dalla Jeep dopo il furto e verificare le modalità dell’inseguimento, oltre a cercare di individuare le persone che si trovavano a bordo del mezzo.

Potrebbero rivelarsi preziosi eventuali impianti di videosorveglianza presenti lungo il percorso, così come gli elementi raccolti sul luogo dell’incidente.



Incidente sulla SP 66 a Marina di Modica – Ragusa Oggi

© Riproduzione riservata