Tentato omicidio di un venditore ambulante a Vittoria: arrestato 22enne

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Un 22enne di Vittoria è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta nel centro abitato, nei pressi di un esercizio commerciale, ai danni di un venditore ambulante di nazionalità straniera.

L’aggressione e il fendente all’addome

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima sarebbe stata improvvisamente avvicinata dal giovane. Dopo un breve scambio verbale, il 22enne avrebbe estratto un coltello a serramanico e sferrato un fendente all’addome dell’uomo, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione.

Il venditore ambulante è stato immediatamente soccorso e trasferito al Pronto Soccorso. Le ferite riportate hanno reso necessario un delicato intervento chirurgico e l’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, sebbene non sia in pericolo di vita.

Le immagini delle telecamere decisive per le indagini

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente avviando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.

Un ruolo determinante nelle indagini sarebbe stato svolto dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale. L’analisi dei filmati avrebbe infatti consentito agli investigatori di identificare con certezza il presunto autore dell’accoltellamento.

Una volta raccolti gli elementi necessari, sono immediatamente scattate le ricerche del giovane, che si sono protratte senza sosta. I militari sono riusciti quindi a individuare il veicolo sul quale il presunto aggressore viaggiava, procedendo al suo arresto in flagranza di reato.

Il 22enne trasferito in carcere a Ragusa

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato l’arresto disponendo per il 22enne la custodia cautelare in carcere.

L’indagine resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e saranno gli ulteriori accertamenti a definire ogni aspetto della vicenda.

Ferito all’addome con un coltello: fermato un 22enne – Ragusa Oggi

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