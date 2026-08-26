È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Auto si ribalta all’alba all’ingresso di Marina di Modica
26 Ago 2026 08:44
Erano circa le 6 quando, all’altezza del principale incrocio per Marina di Modica, un’autovettura proveniente da Pozzallo, lungo la strada provinciale 66 in prossimità del collegamento, si è ribaltata finendo su un fianco.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, l’auto avrebbe urtato contro i blocchi di cemento (jersey) posizionati all’interno dell’incrocio per impedire l’accesso da quella direzione. L’impatto avrebbe fatto perdere stabilità al veicolo, provocandone il ribaltamento.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Modica, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Al momento non risultano persone ferite.
Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.
Fortunatamente, dunque, il sinistro non avrebbe provocato conseguenze alle persone, ma ha riportato l’attenzione su uno degli incroci più trafficati dell’ingresso di Marina di Modica.
Contributo fotografico: Franco Assenza
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