Giocattoli e palloncini venduti senza autorizzazione: scattano multe e sequestri a Marina di Ragusa

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Controlli costanti sul lungomare di Marina di Ragusa per contrastare anche il commercio abusivo e garantire il rispetto delle regole negli spazi pubblici. La sera del 22 agosto gli agenti del Comando di Polizia Locale di Ragusa, impegnati nei consueti servizi di vigilanza nell’area pedonale di lungomare Andrea Doria, hanno accertato alcune violazioni a carico di venditori ambulanti privi delle necessarie autorizzazioni.

Vendita abusiva di giocattoli e palloncini

Durante i controlli gli operatori hanno individuato alcuni venditori intenti a proporre giocattoli e palloncini senza essere in possesso della regolare autorizzazione per il commercio su area pubblica. Una situazione che configura una violazione delle disposizioni regionali che regolamentano le attività commerciali negli spazi pubblici.

Per i trasgressori sono scattati i relativi verbali, per un importo complessivo di 308 euro. L’intervento della Polizia Locale, però, non si è limitato alla contestazione delle violazioni amministrative.

Gli agenti hanno infatti proceduto anche al sequestro dei prodotti posti in vendita abusivamente, destinati alla successiva confisca secondo quanto previsto dalla normativa.

Controlli intensificati durante la stagione estiva

L’attività svolta sul lungomare Andrea Doria rientra nei normali servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia Locale, particolarmente importanti durante la stagione estiva. Marina di Ragusa, infatti, registra in questo periodo un significativo incremento delle presenze e, di conseguenza, una maggiore pressione sulle aree pedonali e sugli spazi pubblici.

«L’operazione del 22 agosto si inserisce nella normale attività di vigilanza della Polizia Locale, con controlli che proseguono sul territorio e che assumono particolare importanza nel periodo estivo, quando Marina di Ragusa raggiunge il massimo della sua frequentazione», ha evidenziato l’assessore comunale alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri.

L’obiettivo, ha spiegato l’assessore, è garantire che gli spazi pubblici vengano utilizzati nel rispetto delle norme e che chi esercita attività di vendita lo faccia attraverso le procedure e le autorizzazioni previste dalla legge. Un’azione che punta anche a tutelare gli operatori commerciali che svolgono regolarmente la propria attività.

Foto realizzata con AI

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