Furti a Vittoria: il sindaco Aiello lancia l’allarme. E spunta il video del tentato scippo di un cellulare

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Allarme furti a Vittoria. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello lancia l’allarme con un post sui social. Poche parole, generiche, per avvertire i suoi concittadini.

“Ondata di furti notturni con scasso in giro. Fate attenzione”!

Le parole del sindaco hanno suscitato una ridda di reazioni: c’è chi ha invocato una maggiore presenza delle forze dell’ordine, chi l’impiego dell’esercito per garantire- la sicurezza in città, chi di contro ha invitato il sindaco a non lanciare solo appelli, ma a mettere in campo azioni concrete.

Di recente, nella giornata di domenica, si è verificato un furto notturno nella sede del circolo fotografico Asa 25. I ladri hanno portato via del materiale tecnico molto costoso. I soci del circolo, provenienti da varie città del circondario, hanno annunciato una raccolta fondi su GoFunMe per poter riacquistare l’attrezzatura.

Il problema della sicurezza è molto sentito a Vittoria. A preoccupare i residenti è la presenza di molti immigrati e alcuni furti sono da riferire a immigrati, anche se non manca la presenza di ladruncoli locali.

Sul fronte della sicurezza c’è anche un episodio diffuso da Andrea Di Priolo, con un video che riprende un giovane di colore che segue una ragazza. Quando questa si avvicina alla porta per entrare, il giovane cerca di strattonarla e di portarle via il cellulare, poi desiste e si allontana. Anche questo un episodio – questa volta con tanto di sequenza video – che testimonia la recrudescenza di piccoli fenomeni di microcriminalità che seminano il panico nella città.

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