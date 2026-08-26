Fugge in monopattino alla vista della Polizia: denunciato a Modica

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Fuga a bordo di un monopattino elettrico nel centro storico di Modica. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un inseguimento che ha rischiato di mettere in pericolo anche i passanti.

Non si ferma all’alt e scappa tra le vie del centro

L’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di P.S. di Modica.

Alla vista della pattuglia, l’uomo, che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, avrebbe improvvisamente eluso l’alt imposto dagli agenti, accelerando e dandosi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Una reazione che ha fatto scattare l’intervento dei poliziotti, impegnati a bloccare il fuggitivo e a evitare che la situazione potesse degenerare.

La fuga mette a rischio i passanti

Secondo quanto riferito dalla Polizia, durante la fuga l’uomo avrebbe percorso le vie del centro storico mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Modica ha consentito di interrompere rapidamente la corsa e di bloccare l’uomo, scongiurando conseguenze più gravi e possibili incidenti.

Al termine degli accertamenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.



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