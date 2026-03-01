La Topolino Fiat “sfreccia” nel cuore barocco di Scicli: via Mormina Penna protagonista della campagna

SCICLI – La nuova Topolino sceglie il barocco siciliano per raccontarsi al mondo. È ambientata in via Mormina Penna, cuore monumentale di Scicli e sito inserito nella World Heritage List dell’Unesco, l’immagine guida della campagna di lancio della minicar Fiat.

Oggi Fiat ha svelato la foto ufficiale della sua Topolino, dopo le anteprime delle scorse settimane. Nello scatto principale, la piccola vettura del gruppo Stellantis “sfreccia” lungo la celebre strada settecentesca di Scicli, incastonata tra palazzi nobiliari e chiese barocche che rendono unico il centro storico.

Un set d’eccezione nel cuore del Val di Noto

Via Mormina Penna è uno dei luoghi simbolo del barocco ibleo, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità insieme ad altre città del Val di Noto. La scelta di ambientare proprio qui l’immagine di lancio rappresenta un potente veicolo di promozione turistica e culturale per il territorio.

Già lo scorso giugno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino e la Scicli Film Commission avevano ospitato la troupe dell’agenzia pubblicitaria incaricata di realizzare la campagna promozionale. La produzione aveva individuato negli scorci iblei la cornice ideale per raccontare lo spirito della nuova city car: compatta, elegante, mediterranea.

L’auto e il patrimonio, un connubio d’immagine

Con la pubblicazione della foto ufficiale – quella destinata a diventare il volto della campagna – Scicli entra a pieno titolo nella narrazione visiva di un marchio storico dell’automotive italiano.

L’inquadratura della Topolino lungo la scenografica via Mormina Penna valorizza la luce, le linee e l’atmosfera senza tempo della strada barocca, considerata tra i siti culturali più affascinanti del Belpaese.

