La “terrazza sul mare” di Marina di Acate. Un progetto fallimentare?

Una terrazza sul mare. Una grande piattaforma in legno, sostenuta da pali infissi sulla sabbia, situata nel lungomare di Marina di Acate. Accanto sono state piantumate alcune file di alberi di varie specie, scelta tra quelle che si confanno al clima mediterraneo ed all’habitat marino.

Il progetto è stato promosso e realizzato ad Acate grazie ai finanziamenti europei assegnati al Gal Valli del Golfo. Il comune ha colto l’opportunità che veniva offerta per la riqualificazione e la promozione del territorio, aderendo al progetto e ricevendo un finanziamento di 180.000 euro.

I lavori sono iniziati a maggio, si sperava potessero essere conclusi il 30 giugno, ma la scadenza è slittata in avanti. A fine dell’estate, la “terrazza sul mare” non è stata ancora inaugurata. Ma a vederla essa presenta un aspetto cadente, che non sembra adatta a promuovere le bellezze e l’attrazione turistica del territorio. Gli alberelli piantumati sul tratto di litorale antistante sono stati in parte danneggiati dalle prime piogge autunnali. Qualche alberello ha resistito, altri sono morti.

Dure le critiche dei gruppi di opposizione. L’opera non convince. “Abbiamo aderito a un progetto del Gal che ci offriva questa possibilità – risponde il sindaco Gianfranco Fidone – non sono stati spesi soldi e non si è attinto alle finanze comunali, né questi fondi potevano essere utilizzati diversamente. Speravamo che la terrazza sul mare potesse essere pronta il 30 giugno: purtroppo non è stato così. Ma i tempi di realizzazione previsti erano di alcuni mesi e noi siamo nei tempi. Se è stata realizzata a regola d’arte? Lo verificheremo. A conclusione dei lavori, ci sarà un collaudo e a quel punto vedremo se l’opera è stata realizzata bene o no. Ma è davvero strano ricevere critiche anche da chi in passato non ha mai fatto nulla per Marina di Acate. Questa è la prima opera pubblica che viene realizzata nella frazione”.

L’ex assessore Giuseppe Raffo, oggi esponente dell’opposizione, è categorico. “L’opera è assolutamente inadeguata e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Noi non contestiamo la realizzazione: i lavori sono stati eseguiti bene. Ma è sbagliato il progetto. È stato pensato e realizzato qualcosa che non va bene. Un’opera in legno è destinata a non durare a lungo, ma già da ora l’opera non convince. All’interno del gal c’era la possibilità di realizzare vari progetti. La scelta è stata errata, il progetto si è rivelato inadeguato. Alcuni alberelli piantumati non ci sono più. Basta guardare per rendersi conto che è un progetto errato”.

