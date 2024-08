A Marina di Acate tornano le “Avisiadi”

Dopo il successo dell’anno scorso, le “Avisiadi” tornano a Marina di Acate per la loro seconda edizione, fissata per domenica 18 agosto. Questo evento, noto anche come le Olimpiadi dell’Avis, è organizzato dalla sezione locale dell’Avis con il patrocinio del Comune di Acate, e si propone di unire il divertimento con la promozione della cultura della donazione del sangue.

Le “Avisiadi” rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue, coinvolgendo i cittadini in una giornata ricca di attività ludiche e sportive. L’evento, che avrà inizio alle ore 16:30 presso il lungomare di Marina di Acate, vedrà la partecipazione di associazioni locali, sponsor e numerosi volontari. Saranno organizzati giochi e competizioni per tutte le età, con l’obiettivo di unire divertimento e solidarietà.

La presidente dell’Avis di Acate, Pina Angirillo, ha espresso grande soddisfazione per la crescita della sezione e ha sottolineato l’importanza di eventi come le “Avisiadi” per rafforzare i legami solidali all’interno della comunità. Angirillo ha inoltre ringraziato i donatori, i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione di questa seconda edizione.

Le “Avisiadi” acatesi sono una festa del divertimento e della solidarietà, invitando tutti i cittadini a partecipare e contribuire alla promozione della cultura della donazione del sangue, continuando così a fare la differenza e salvare vite umane.

© Riproduzione riservata