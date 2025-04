Dalla Sicilia al podio d’Italia: l’OCR Camp Giarratana conquista il titolo nazionale

Un’impresa memorabile quella firmata dal team Giarratana (Obstacle Course Race) che lo scorso weekend ha alzato al cielo il titolo di Campioni Italiani Team 2025 nella prestigiosa cornice della gara OCR di Cattolica, valida anche per la Coppa Italia FIOCR. Con 28 atleti in gara, il team ibleo ha portato in alto i colori della Sicilia, confermandosi una realtà solida e in costante crescita nel panorama nazionale delle corse ad ostacoli.

A brillare nella gara individuale standard di 10 km del sabato è stato Santi Galofaro, che con una prova di grande cuore ha conquistato il 18° posto assoluto, battendosi spalla a spalla con i migliori atleti d’Italia. Ma le soddisfazioni non si sono fermate qui.

Nella gara short di 3 km, dedicata agli altri membri del team, sono arrivati risultati da podio: Francesco Paolino ha chiuso 8° assoluto, trionfando nella propria categoria di appartenenza, Karol Azzarelli ha conquistato un eccellente secondo posto nella categoria 20-24 anni, Giovanni Gulino ha centrato il terzo gradino del podio nella categoria 25-29 anni.

Ma è stata la prova a squadre di domenica, su un impegnativo tracciato di 6 km, a regalare l’apoteosi. Il trio composto da Gulino, Paolino e Galofaro ha scritto la storia: campioni italiani assoluti a squadre. Una vittoria costruita con fatica, spirito di squadra e determinazione, contro avversari di altissimo livello provenienti da tutta Italia.

