La Volley Modica prepara la rimonta: domenica gara 2 contro Mantova al PalaRizza

Archiviata la lunga trasferta in Lombardia, l’Avimec Modica è tornata immediatamente al lavoro per preparare nei minimi dettagli gara 2 del primo turno dei playoff. Domenica pomeriggio al PalaRizza i biancoazzurri affronteranno nuovamente il Gabbiano Farmamed Mantova, con l’obiettivo di ribaltare il risultato della gara di andata e tenere viva la corsa alla qualificazione.

Il primo confronto della serie, disputato al PalaSguaitzer di Mantova, si è concluso con la vittoria della formazione lombarda in quattro set. Una gara giocata a tratti bene dal sestetto modicano, che però non è riuscito a esprimere con continuità la pallavolo mostrata nel girone di ritorno della regular season.

La squadra della Contea vuole ora reagire davanti al proprio pubblico, puntando sul fattore campo per riportare la serie in equilibrio e conquistare l’eventuale golden set decisivo.

A fare il punto della situazione è coach Enzo Distefano, che analizza con lucidità quanto accaduto nella sfida di andata.

Il tecnico dell’Avimec Modica spiega che il vero rammarico della trasferta lombarda è stato non essere riusciti a esprimere il proprio gioco. Nel girone di ritorno della stagione regolare, infatti, la squadra aveva mostrato una pallavolo efficace e continua che aveva permesso ai biancoazzurri di chiudere il campionato al quarto posto. A Mantova, invece, secondo Distefano, si è visto un passo indietro rispetto agli standard raggiunti negli ultimi mesi.

Il punto di partenza per la sfida di ritorno sarà dunque ritrovare proprio quel livello di gioco che aveva contraddistinto la squadra nella seconda parte della stagione.

Analizzando la partita disputata al PalaSguaitzer, l’allenatore individua nell’approccio iniziale uno degli elementi chiave della sconfitta. Mantova ha infatti spinto sin dalle prime battute, mettendo subito pressione alla ricezione modicana e costringendo i palleggiatori a inseguire nella gestione del side out.

Le difficoltà in ricezione hanno limitato le soluzioni offensive, impedendo alla squadra di sfruttare pienamente le proprie armi soprattutto al centro. Nonostante questo, nei primi due set Bertozzi è riuscito comunque a rendersi pericoloso sotto rete, ma non è bastato per riequilibrare il match.

Particolarmente amaro resta il primo set, quando l’Avimec Modica era riuscita a recuperare lo svantaggio senza però completare la rimonta. La battuta aggressiva e il muro efficace dei padroni di casa hanno costretto spesso i biancoazzurri a giocare con palla staccata dalla rete, facilitando la difesa mantovana.

Il sestetto modicano è comunque riuscito a reagire nel terzo parziale, conquistato giocando una buona pallavolo. Il quarto set, invece, è stato deciso sul filo di pochi episodi e alcune disattenzioni hanno permesso al Gabbiano Farmamed Mantova di chiudere l’incontro.

Secondo Distefano, vincere quel quarto set avrebbe potuto cambiare l’inerzia della serie, permettendo di affrontare la gara di ritorno con meno pressione. Nonostante la sconfitta, però, l’ambiente biancoazzurro mantiene fiducia nelle proprie possibilità.

La squadra è già tornata ad allenarsi con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida di domenica al PalaRizza, dove il sostegno del pubblico potrebbe diventare un fattore decisivo. L’Avimec Modica dovrà approcciare la partita con maggiore determinazione e continuità per riuscire a ribaltare il risultato e portare la sfida al golden set.

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