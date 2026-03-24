Rosolini applaude le LA3: le giovanissime campionesse regionali sul podio

Sono loro, le atlete e le istruttrici dell’associazione, a dare lustro alla città ed allo sport. Sono loro che continuano a mietere successi vestendo i panni di stelle del podio. Gli ultimi successi a Rosolini con la squadra LA3 giovanissime che si è confermata campionessa regionale, centrando un risultato che racconta impegno, sacrificio, passione e tanto cuore. “Un traguardo meritato per un gruppo che ha saputo distinguersi non solo per il talento, ma soprattutto per determinazione e spirito di squadra, dimostrando che insieme si possono raggiungere grandi obiettivi – commenta l’associazione sportiva ben strutturata nel territorio – protagoniste di questo splendido successo sono state Marta Luce Buonomo, Alice Drago, Sara Gulino, Viola Leonardi, Gioia Pellegrino Gioia ed Anna Santospagnuolo. Un team unito e affiatato, pronto a continuare a crescere e a regalare nuove emozioni. Lo sguardo è già rivolto al futuro con le atlete che saranno impegnate con la squadra di eccellenza e nelle individuali Gold, pronte a scendere in campo con la stessa grinta. Avanti così, ragazze…il meglio deve ancora venire!”.

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