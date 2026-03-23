La Scherma Modica trionfa a Patti: 6 titoli regionali Under 14 e protagonismo assoluto

La Conad Scherma Modica ha vissuto un fine settimana di grande intensità e successi a Patti, dove si è disputato il Campionato Regionale Under 14 2026. La squadra modicana ha confermato la propria leadership con prestazioni tecniche di alto livello e risultati che testimoniano la dedizione, il talento e lo spirito competitivo dei giovani atleti. A impreziosire l’evento, la prima prova regionale integrata Under 14, un’iniziativa senza precedenti in Italia che ha permesso a giovanissimi olimpici e paralimpici di gareggiare nella stessa competizione, unendo agonismo e inclusione in una cornice unica.

Tra gli atleti più brillanti, Mathias Boncori ha messo in campo una prova autorevole che gli ha garantito un meritato successo. La Conad Scherma Modica ha conquistato sei titoli regionali, con Giuseppe Di Stefano oro nei Giovanissimi spada, Sofia Spadaro oro nel fioretto Ragazze, Gioele Flamingo oro nel fioretto Allievi, Giorgia Gurrieri oro nel fioretto Giovanissime, Amelia Roccuzzo oro nel fioretto Bambine e Giovanni Barone oro nel fioretto Ragazzi. Questi successi consolidano la solidità della scuola modicana, capace di esprimersi con continuità ai massimi livelli. Anche i piazzamenti sul podio hanno confermato la competitività della squadra, mentre gli atleti entrati nella top 8 regionale hanno dimostrato tenuta mentale e prospettiva, segnali importanti per il futuro del gruppo.

Lo sguardo della Conad Scherma Modica si proietta ora verso i prossimi appuntamenti nazionali, con il Gran Prix Nazionale Under 14 di fioretto ad Ancona e di spada a Bastia Umbra, tappe che precederanno il Campionato Italiano Under 14 a Riccione. La trasferta di Patti non ha solo portato numeri e medaglie, ma ha confermato il percorso costruito su impegno quotidiano, visione tecnica e capacità di valorizzare giovani talenti, consolidando una presenza che mira a lasciare il segno anche a livello nazionale.

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