Trionfo del Circolo velico Kaucana a Palermo: Battaglia primo, tre podi nelle classi Ilca

Prestazioni di alto livello e risultati che confermano la crescita costante dei giovani atleti del Circolo velico Kaucana, protagonisti a Palermo nella seconda tappa del trofeo del Comitato e nella seconda prova del campionato zonale organizzate dallo storico Circolo della Vela Sicilia. La squadra Optimist e il gruppo Ilca hanno infatti ottenuto piazzamenti di grande prestigio, portando il circolo ragusano tra i protagonisti della competizione.

Nella categoria Optimist Divisione A, che ha visto la partecipazione di 62 concorrenti provenienti da diversi circoli velici della zona, il Circolo velico Kaucana ha conquistato due posizioni di assoluto rilievo. Alessandro Battaglia ha chiuso al primo posto assoluto, mentre Paolo Tabacco ha ottenuto un eccellente terzo posto. Due risultati importanti che testimoniano la qualità del lavoro svolto durante gli allenamenti e la determinazione dei giovani velisti, guidati dal coach Claudio De Fontes.

Ottime prestazioni anche per il gruppo impegnato nelle classi Ilca, seguito dall’istruttore Oliver Riccobono. Le regate si sono svolte in due giornate caratterizzate da un levante disteso e regolare, condizioni ideali che hanno consentito lo svolgimento di sei prove per entrambe le flotte.

Nella classe Ilca 6, Lucrezia Micieli ha conquistato un brillante secondo posto assoluto, accompagnato dal primo posto femminile nella classe olimpica. Un risultato che conferma la giovane atleta tra le veliste più solide e costanti del panorama regionale.

Podio anche nella classe Ilca 4, dove il Circolo velico Kaucana ha piazzato due atleti tra i primi tre classificati. Elia Fiondini ha ottenuto il secondo posto, seguito da Matteo Di Dio che ha chiuso la regata al terzo posto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Circolo velico Kaucana, Nunzio Micieli, che ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti dai giovani velisti. Secondo il presidente, le prestazioni degli atleti dimostrano la maturità sportiva raggiunta dal gruppo, frutto del lavoro quotidiano portato avanti con il nuovo team di istruttori su cui la dirigenza del circolo ha deciso di investire con convinzione.

Micieli ha evidenziato come tutti i ragazzi delle squadre agonistiche, al di là dei podi conquistati, abbiano regatato con lucidità, tecnica e grande spirito di squadra, mostrando una crescita che va oltre il semplice risultato sportivo.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Flavia Di Martino, che ha sottolineato il valore complessivo della trasferta palermitana. Secondo Di Martino, il circolo sta crescendo non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche come gruppo e come realtà sportiva capace di costruire un percorso condiviso fatto di impegno, disciplina e passione.

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