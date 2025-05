Volley Modica Under 19, sogno sfumato in finale: il titolo regionale va al Giavì Pedara

*MODICA –* Si ferma sul più bello la corsa della Volley Modica Under 19. Dopo un campionato condotto da protagonisti, i biancoazzurri devono accontentarsi del titolo di vice campioni di Sicilia, sconfitti in tre set (19/25, 15/25, 21/25) nella finale regionale dal Giavì Pedara, che conquista il titolo e il pass per le finali nazionali.

Nel gremito “PalaRizza”, gremito di entusiasmo e tifo – con la presenza anche delle mascotte Avi & Mecc a sostenere la squadra – la formazione di coach Ciccio Italia non è riuscita a ripetere le brillanti prestazioni che l’avevano portata fino all’ultimo atto della stagione. Una prestazione contratta, forse condizionata dalla tensione della posta in palio, ha lasciato spazio alla lucidità e alla determinazione degli etnei, bravi a sfruttare i momenti chiave del match.

Il primo set si apre con un sostanziale equilibrio: Modica prova l’allungo (11-8), ma i troppi errori al servizio permettono al Giavì Pedara di rientrare e piazzare il break decisivo, chiudendo sul 19/25. La seconda frazione è tutta di marca etnea: i biancoazzurri appaiono frastornati, incapaci di reagire con ordine al gioco semplice ma efficace degli avversari, che volano sul 2-0 con un netto 15/25.

Nel terzo set Modica prova a rialzare la testa, sospinta anche dal pubblico di casa. La gara torna ad essere equilibrata, con sorpassi e controsorpassi, ma quando il Giavì Pedara decide di accelerare, trova varchi e insicurezze nel campo modicano. Il 21/25 finale consegna il titolo regionale agli etnei.

Per la Volley Modica resta la consapevolezza di una stagione comunque esaltante, chiusa con una medaglia d’argento che premia il lavoro di squadra e lo spirito di gruppo. Resta però anche il rammarico per non aver potuto giocare al massimo proprio nella sfida più attesa.



