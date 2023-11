La storia di Vittorio Fortunato nuovamente a Le Iene. VIDEO

E’ il servizio di apertura della nuova puntata del programma “Le Iene”, in onda questa sera su Italia 1, ad occuparsi nuovamente della vicenda riguardante il piccolo Vittorio Fortunato, il bambino che era stato abbandonato tre anni fa e che era stato affidato ad una coppia. La vicenda ha avuto adesso una svolta inaspettata. La magistratura ha stabilito che il bambino dovrà tornare tra le braccia della mamma biologica e lasciare dunque mamma e papà affidatari. A quanto sembra per un vizio di forma in un procedimento che rischia di sembrare assurdo. Ma i figli sono di chi li fa o di chi li cresce? Si chiede anche la trasmissione tv che ritorna sulla vicenda rilanciando una vecchia intervista della mamma biologica che aveva già mandato in onda.

Durante il servizio anche alcuni passaggi degli interventi pubblici della mamma affidataria che tra post social e petizione online chiede invece di poter continuare ad avere Vittorio Fortunato. La sentenza però parla chiaro. Il bambino deve tornare alla mamma biologica entro il 28 dicembre, anche usando la forza pubblica qualora si renda necessario. La vicenda spacca l’opinione pubblica locale e nazionale, con la divisione tra coloro che ritengono che sia errato un ritorno alla mamma biologica che nei fatti, consegnandolo al compagno di allora, l’avrebbe abbandonato salvo tornare poi sui propri passi, e coloro che sostengono invece che Vittorio Fortunato debba continuare a vivere nella famiglia che lo ha accolto.

