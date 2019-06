La storia degli ebrei in Sicilia. Stasera su Videoregione il documentario di Emiliano Di Rosa - Ragusa Oggi

La storia degli ebrei in Sicilia. Stasera su Videoregione il documentario di Emiliano Di Rosa

Parte da Modica attraversando l’arco che da Corso Umberto conduce al quartiere “Cartellone” la Storia degli Ebrei in Sicilia. A “Cattidduni” nel XV secolo vi era proprio un cartello per indicare la presenza della giudecca ovvero della comunità ebraica.

Grazie ai preziosi documenti dell’Archivio di Stato nel documentario in onda domenica 23 giugno su Video Regione si ricostruiscono minuziosamente i fatti avvenuti il quindici agosto dell’ anno 1474: nel giorno in cui si celebra l’Assunzione della Beatissima Vergine Maria si consumò l’eccidio degli ebrei nella capitale della Contea. Il documentario, a cura di Emiliano DiRosa, ricostruisce poi le vicende di questo popolo, trapiantato anche in Sicilia, fino alle leggi razziali del 1938 e ai noti e nefasti avvenimenti della “Shoah”.