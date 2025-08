La Sicilia riparte dall’innovazione: al via il Premio Innovazione Sicilia 2025

La Sicilia guarda avanti e rilancia la sua scommessa sul talento. È ufficialmente partita la terza edizione del Premio Innovazione Sicilia, il concorso che premia le migliori idee nate o sviluppate sul territorio regionale. Un’iniziativa ormai consolidata, promossa dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana e organizzata da Digitrend nell’ambito della Strategia S3 Sicilia 2021–2027.

Obiettivo? Costruire un ecosistema siciliano capace di generare sviluppo, contaminazione positiva e futuro. In una parola: innovazione.

Chi può partecipare

Il Premio è aperto a tutti: cittadini, studenti, startupper, ricercatori, enti pubblici e privati, imprese e professionisti. Chiunque abbia un progetto in grado di cambiare le cose in Sicilia può partecipare, gratuitamente, entro il 15 ottobre 2025.

Le candidature vanno presentate online, tramite il sito: www.premioinnovazionesicilia.it/candidatura

Due categorie, un’unica visione

Il Premio si articola in due categorie: EARLY: per progetti ancora in fase iniziale. ADVANCED: per realtà già avviate, pronte a crescere.

A ognuno il suo percorso. I finalisti Advanced parteciperanno a un programma di advisory strategico (31 ottobre – 15 novembre). I candidati Early, invece, saranno protagonisti del Mentoring Bootcamp del 19 novembre, con focus sulla costruzione del Business Model Canvas.

La finale a Palermo

Il momento clou sarà il 21 novembre 2025, con la cerimonia di premiazione all’Ecomuseo “Mare Memoria Viva” di Palermo. Un evento aperto al pubblico, che sarà anche vetrina per tutto ciò che si muove nel mondo dell’innovazione “made in Sicily”.

Premi che fanno la differenza

In palio premi concreti, pensati per accompagnare i progetti verso la realizzazione. Categoria Advanced: piano di comunicazione professionale da 10.000 euro. Categoria Early: 1° classificato: coaching personalizzato di 3 mesi (valore 6.000 euro) 2° e 3° classificato: supporto per la definizione del business model (3.000 euro ciascuno). In più, menzioni speciali per originalità, impatto e visione.

Esperti e innovatori al servizio delle idee

A selezionare i vincitori sarà una giuria qualificata composta da imprenditori, investitori, accademici, rappresentanti istituzionali ed esperti di innovazione. Una squadra multidisciplinare chiamata a riconoscere il valore trasformativo delle idee migliori.

