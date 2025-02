La sfida dei fratelli Sorrentino, duello in famiglia nel derby Virtus Ragusa – Meerkat Scicli

Andrea contro Alessandro: una battaglia sportiva e familiare negli scatti di Giovanni Cassarino.

Un derby è sempre una partita speciale, ma quello tra Virtus Ragusa e Meerkat Scicli ha avuto un sapore ancora più particolare. In campo, infatti, si sono trovati l’uno contro l’altro i fratelli Andrea e Alessandro Sorrentino, schierati rispettivamente con lo Scicli e con la Virtus. Un confronto unico, fatto di sorrisi prima e dopo la gara, ma di grande agonismo durante i 40 minuti di gioco.

Andrea, ex capitano della Virtus Ragusa fino alla scorsa stagione, aveva lasciato la squadra per approdare nelle giovanili dello Scicli, scegliendo un campionato meno competitivo per meglio conciliare sport e impegni lavorativi. Alessandro, invece, ha continuato il suo percorso nella Virtus Academy, trovandosi così a fronteggiare il fratello maggiore in una partita che è stata una vera e propria battaglia sportiva e familiare.

Entrambi hanno dato il massimo per le rispettive squadre, senza risparmiarsi: Andrea ha messo a segno 19 punti, dimostrando tutto il suo valore, mentre Alessandro si è battuto con determinazione per portare a casa la vittoria con la Virtus. Un abbraccio a fine gara ha suggellato un duello che resterà un bel ricordo per entrambi, ma con la soddisfazione maggiore per Alessandro, uscito vincitore dal campo insieme alla Virtus che ha battuto lo Scicli per 80 a 72.

La Virtus scappa nel terzo quarto e doma Scicli

La partita è stata intensa e combattuta fin dalle prime battute. La Meerkat Scicli è partita meglio grazie alla solidità di Turtinen, ma la Virtus ha presto trovato il ritmo giusto, trascinata da un ispirato Tumino. Il primo quarto si è chiuso con i padroni di casa avanti 17-13.

Nel secondo quarto si è segnato poco a causa di qualche errore tecnico di entrambe le squadre, ma Ragusa è riuscita comunque a mantenere il vantaggio all’intervallo lungo (28-21). La svolta è arrivata nel terzo periodo, quando la Virtus ha alzato il ritmo, sfruttando bene il contropiede e colpendo la difesa avversaria con il solito Tumino e con il contributo importante di capitan Ferlito. Il parziale ha spinto i padroni di casa fino al +14, mettendo una seria ipoteca sulla gara.

Nonostante un tentativo di rimonta dello Scicli nel quarto periodo, la Virtus è riuscita a controllare il finale di gara, chiudendo sul punteggio di 80-72 e ribaltando anche la differenza canestri, visto che all’andata Scicli aveva vinto di sei punti. Un successo fondamentale che consolida il primato della Virtus nel girone e rappresenta la nona vittoria consecutiva per la squadra di coach Scrofani, che ora vanta un record di 11-2 e un vantaggio di quattro lunghezze sulle inseguitrici.

Protagonista assoluto Tumino con 21 punti, seguito da Ferlito (14), Mirabella (11) e Guccione (10). Dall’altra parte, nonostante la sconfitta, Andrea Sorrentino ha offerto una grande prova personale, chiudendo con 19 punti e dimostrando ancora una volta il suo talento.

Alla fine, oltre al risultato, resta la bellezza di una sfida vissuta con intensità e passione, che ha regalato emozioni in campo e in famiglia.

