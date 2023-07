La sfera mangia rifiuti diventa immondezzaio. Accade a Cava d’Aliga

La sfera mangia plastica, installata a Cava d’Aliga per favorire il riciclo ed educare anche i più giovani, è stato indecorosamente scambiata come il luogo per creare un immondezzaio a cielo aperto. E’ successo nelle ultime ore e la foto sta già girando in modo virale sui social. In sostanza molti cittadini piuttosto che usarla solo per inserire bottiglie di plastica o flaconi, così come è il normale utilizzo, hanno mal pensato di abbandonare accanto interi sacchi di rifiuti, in modo dei quali è vero c’è plastica, ma che andrebbe conferita con modalità diverse, ovvero con il metodo della raccolta differenziata normale e non attraverso questo strumento che tra l’altro serve a supportare l’attività di un’associazione con finalità sociali. Insomma c’è a richiedere il maggior rispetto delle regole anche perché, in questo modo, la plastica sistemata accanto non permette di poter essere riutilizzata per come si dovrebbe.