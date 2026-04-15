La scuola che educa al coraggio: a Ragusa l’incontro con Pietro Grasso

Il percorso di legalità “Ombre e Luci – La mafia nel cinema italiano raccontata da noi” si prepara a vivere il suo momento più significativo. Lunedì 27 aprile, alle ore 10.00, la Scuola dello Sport di Ragusa ospiterà un protagonista d’eccezione: il magistrato Pietro Grasso, figura simbolo della lotta alla mafia e già Presidente del Senato della Repubblica.

L’iniziativa, promossa dall’I.C. Palazzello Vann’Antò, rappresenta il culmine di un progetto educativo innovativo che ha coinvolto l’intero istituto, dalle classi quinte della scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado. Un percorso che ha scelto il linguaggio del cinema italiano per affrontare uno dei temi più complessi e cruciali della società contemporanea: il contrasto tra criminalità organizzata e giustizia.

Attraverso film, analisi e momenti di confronto, gli studenti hanno esplorato le dinamiche della mafia e il valore della legalità, trasformandosi da semplici spettatori a protagonisti attivi. Particolarmente significativo è stato il ruolo degli alunni della scuola media, che hanno guidato i dibattiti secondo il modello dell’educazione tra pari, stimolando riflessioni profonde tra i compagni più giovani.

La giornata conclusiva non sarà soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione di dialogo diretto con una delle figure più autorevoli della magistratura italiana. Gli studenti avranno infatti l’opportunità di confrontarsi con Pietro Grasso partendo dai temi del libro “Scintille per la scuola”, pubblicato dalla Fondazione “Scintille di futuro”, approfondendo valori come giustizia, responsabilità e cittadinanza attiva.

Nel corso della mattinata si terranno anche le premiazioni, con la consegna di attestati e pergamene di merito a cura di DEMEA Eventi Culturali, a riconoscimento dell’impegno e della partecipazione degli studenti.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Teresa Giunta, ha espresso un sentito ringraziamento alle famiglie, al Comune di Ragusa e a tutto il personale scolastico per il sostegno offerto a un progetto che va oltre i confini dell’aula. Un’iniziativa che trasforma la scuola in un presidio concreto di legalità e cittadinanza attiva, capace di incidere sul tessuto sociale della comunità.

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