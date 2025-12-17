La Scherma Modica domina a Caltagirone: pioggia di medaglie nella Prova Under 14

Una domenica da incorniciare per la Conad Scherma Modica, rientrata dalla II Prova Regionale Under 14 di Caltagirone con un bottino straordinario e, soprattutto, con la conferma della solidità di un progetto tecnico che continua a dare frutti. Il bilancio parla chiaro: 3 vittorie, 5 secondi posti e 7 terzi posti, oltre a numerose finali raggiunte, a testimonianza di un gruppo compatto e in costante evoluzione.

Sulle pedane calatine si sono messi in grande evidenza Simone Cobuzio, che ha conquistato il primo posto nella categoria ragazzi/allievi fioretto, Sofia Spadaro, capace di confermarsi sul gradino più alto del podio tra le ragazze/allieve fioretto, e Giorgia Maria Gurrieri, tornata alla vittoria nella categoria giovanissime fioretto. Tre successi che certificano la qualità tecnica e mentale degli atleti modicani.

Di grande spessore anche i cinque secondi posti, a partire dal doppio derby tutto modicano nelle finali di fioretto: Serena Stracquadanio (giovanissime) e Celeste Guccione (ragazze/allieve) si sono dovute arrendere rispettivamente a Giorgia Gurrieri e Sofia Spadaro, regalando alla società una doppia presenza in finale. Completano il quadro degli argenti Gaia Falzone tra le bambine fioretto, Emma Basile nelle giovanissime spada e Francesco Agosta nei giovanissimi spada, tutti protagonisti di prove di alto livello.

Il medagliere si arricchisce ulteriormente con sette terzi posti, che raccontano la profondità del vivaio della Scherma Modica: Amelia Roccuzzo (bambine fioretto), Jacopo Tebaldi (maschietti spada), Rosario Barone (giovanissimi fioretto), Giuseppe Di Stefano (giovanissimi spada), Emma Petriliggieri (giovanissime fioretto), Giovanni Barone (ragazzi/allievi fioretto) e Noemi Cannata, che completa un podio interamente modicano nella categoria ragazze/allieve fioretto.

Non meno rilevanti le prestazioni di chi ha chiuso tra i migliori otto: Galfo (5º) e Gurrieri (8º) nei maschietti fioretto, Lombardo (6º) e Fortunato (7º) nei giovanissimi fioretto, Messina (6º) nelle giovanissime spada, Flamingo (6º) e Pisana (8º) nei ragazzi/allievi fioretto.

© Riproduzione riservata