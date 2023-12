La Santa Messa all’aeroporto di Comiso, il Vescovo: “Siamo chiamati a volare alto”

Santa Messa celebrata dal Vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, all’interno dell’aeroporto di Comiso. Una location insolita che però è servita al vescovo per adottare, durante l’omelia, un simbolismo significativo, utilizzando il volo degli aerei come metafora per l’esistenza umana.

SIAMO CHIAMATI A VOLARE ALTO

Le sue parole suggeriscono che il volo degli aerei dovrebbe essere considerato un simbolo della vita di ognuno di noi: siamo chiamati a “volare alto” nel senso spirituale, poiché la nostra vocazione è quella di aspirare alla santità. Il vescovo ha sottolineato che la realtà concreta della nostra vita quotidiana diventa la pista da cui decollare verso obiettivi più elevati e spirituali, simboleggiando il desiderio di crescere interiormente e raggiungere nuove altezze nella propria vita spirituale.