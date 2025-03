La sabbia per la spiaggia di Spinasanta arriverà dal porticciolo di Donnalucata

L’ottima qualità della sabbia apre al ripascimento della spiaggia di Spinasanta, il cui tratto negli anni è stato eroso dal moto ondoso del mare. Il responso sullo stato della sabbia è arrivato dalle analisi che sono state eseguite e che sono servite a dare il quadro esatto di quello che accadrà una volta iniziato l’intervento di dragaggio che partirà a metà marzo. Le ricerche diagnostiche che sono tutt’ora in corso nello scalo di alaggio del porticciolo hanno portato a verificare come la sabbia nel primo metro e mezzo di scavo contiene delle modeste quantità di argilla.

La sabbia che sarà prelevata fino al metro e mezzo andrà in un terreno che ha messo a disposizione una ditta di Scicli mentre quella che verrà estratta, durante le operazioni di scavo fino alla profondità di tre metri e mezzo andrà nella spiaggia di Spinasanta per il ripascimento. Una nuova era per il porticciolo di Donnalucata che in estate sarà agibile alla navigazione in entrata ed in uscita e per la spiaggia di Spinasanta che ritornerà ad avere l’ampiezza di un tempo, quella che le dava la caratteristica di una bella spiaggia mediterranea. “Siamo soddisfatti dei primi risultati – commenta l’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone – siamo sempre più convinti che la caparbietà avuta per riuscire a riacciuffare il finanziamento di 600 mila euro è stata importante. Il 17 marzo dovrebbe arrivare il “puntone” che verrà installato nei pressi del porticciolo per tutti i lavori di dragaggio”.

