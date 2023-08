La riviera sciclitana regina delle sculture di sabbia: il drago di Bruca

Dopo Micenci e Palo Rosso, entrambe spiagge di Donnalucata, c’è anche Bruca. E’ qui che da due giorni “campeggia” un enorme drago realizzato dai ragazzi di Goart & Lab di Scicli. Dopo la lumacona realizzata nella spiaggia di Micenci e dopo mamma tartaruga vista nella spiaggia del Palo Rosso, quest’ultima nata dall’idea di alcuni bagnanti, ecco che i ragazzi del laboratorio artistico scendono in campo su Bruca, costola della frazione di Cava d’Aliga, ed è qui che hanno realizzato una scultura di sabbia raffigurante un grande drago. Ferragosto e la sua vigilia saranno un momento di grande attrazione per i tanti bagnanti e turisti che scendono in spiaggia. Ammirare quel drago in spiaggia sarà l’occasione per conoscere il delicato ed impegnativo lavoro corale che c’è dietro ad una scultura di sabbia.

L’idea vincente dell’artista Gabriela Costache, collaborata da Simona Giugliano, è al top dell’estate 2023.

Il grande drago in sabbia è stato realizzato sulla spiaggia di Bruca in occasione dell’appuntamento “Bruca senza frontiere” che, con grande successo ha impegnato per due giorni tanti bambini, ragazzi e giovani

che si cimentano in giochi da spiaggia. Organizzato dal comitato Bruca, è stato un grande divertimento. Lo sono stati sia i giochi che la realizzazione della scultura alla quale hanno “lavorato” grandi e piccini. In alcuni momenti intere famiglie pronti a cimentarsi con la sabbia e con quello che la manualità riesce a creare ed offrire alla visione di tutti. La realizzazione di una scultura di sabbia rappresenta un momento di sano divertimento possibile grazie alla fantasia ed alla voglia di fare. In estate particolarmente soprattutto quando ogni iniziativa è espressione di libertà. Lo è, alla grande, con la creazione di sculture di sabbia, vere opere d’arte, che nel litorale sciclitano sono state occasione di ritrovo e momento di gioia, genuina. Quella di cui oggi c’è tanto bisogno.