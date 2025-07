La rifondazione del Vittoria: il nuovo allenatore sarà Giovanni Campanella ?

Il nome più gettonato è quello di Giovanni Campanella. L’allenatore catanese, uno degli uomini più esperti della categoria, potrebbe sedere il prossimo anno sulla panchina del Vittoria.

Il condizionale è d’obbligo ma i contatti tra Campanella e i dirigenti del Vittoria si sono fatti negli ultimi giorni più pressanti e secondo alcuni l’accordo sarebbe già stato raggiunto, anche se non ancora ufficializzato. Campanella dovrebbe prendere per mano la squadra che, a meno di un mese dall’inizio del ritiro pre-campionato, è ancora tutta da costruire.

I giocatori che hanno vestito la maglia biancorossa nella passata stagione sono tutti svincolati. Solo il giovane portiere Malandrino è tesserato per il Vittoria. Gli altri, al 30 giugno, sono tutti svincolati e la squadra sarà costruita ex novo trattando con alcuni atleti della passata stagione che potrebbero rimanere in biancorosso e con altri giocatori che potrebbero essere suggeriti dallo stesso Campanella. In questi giorni si sta trattando anche per il tesseramento di un nuovo direttore sportivo. La squadra comunque dovrebbe essere profondamente rinnovata con solo poche conferme dalla passata stagione.

Una settimana dopo l’addio a Nicola Terranova e al diesse Tino Longo, il cui arrivo era stato annunciato solo dieci giorni prima, il Vittoria volta pagina. La nuova stagione sarà quella dell’austerity, il budget da investire nel campionato sarà comunque ridimensionato. I dirigenti, dopo una prima spaccatura, si sono ricompattati e sembrano pronti a continuare ancora per il prossimo anno alla guida della società. Ma alcune cose cambieranno.

Al timone della squadra è stato chiamato uno degli allenatori più esperti della categoria. Giovanni Campanella ha 68 anni e almeno 30 anni trascorsi sul terreno di gioco come allenatore dopo una discreta carriera da giocatore. Campanella è un allenatore che privilegia moduli semplici, ma efficaci e una grande combattività in campo. Potrebbe essere l’uomo giusto per una stagione che si preannuncia comunque di transizione.

Nelle prossime ore la società dovrebbe ufficializzare il nuovo staff tecnico. E la nuova avventura del Vittoria 2025 – 2026 può cominciare.

