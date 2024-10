La rapina a un’anziana a Comiso. Il sindaco e i gruppi di opposizione chiedono sicurezza

Non ha ancora un nome il giovane motociclista che sabato scorso ha aggredito una donna di 89 anni in via degli Eucalipti, all’angolo con via dei Faggi. Nel tentativo di strapparle la borsa, che la donna teneva stretta al corpo con un braccio, l’uomo ha scaraventato a terra l’anziana. La donna ha riportato la frattura del bacino e di quattro costole e un trauma cranico. Si trova ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Le immagini delle telecamere e le indagini della Polizia

La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona che inquadrano interamente il momento del crimine. Il giovane arriva in moto da via dei Faggi, attraversa via degli Eucalipti e decide di fare inversione a U e di tornare sui suoi passi. Probabilmente aveva visto la donna che stava camminando sul marciapiede e ha pensato di attenderla al momento in cui avrebbe attraversato la strada per mettere a segno il colpo. Ma è riuscito solo a scaraventarla violentemente a terra, senza poter portare via la borsa. All’interno, peraltro, c’erano pochi spiccioli: meno di due euro. La donna si stava recando a messa nella vicina chiesa di Sant’Antonio. Purtroppo non è mai arrivata.

L’episodio ha destato tanto scalpore in città anche perchè sono state diffuse le immagini delle telecamere che hanno ripreso l’episodio, suscitando riprovazione generale. La donna è molto conosciuta in città, il marito era stato impegnato nella vita pubblica. A dicembre la donna compirà 90 anni e tutti sperano che possa arrivare all’importante appuntamento già in ripresa, per potere festeggiare con i figli e i nipoti. Nelle immagini si vede nitidamente la sagoma del giovane, i vestiti e le scarpe che indossava, il modello del ciclomotore. La Polizia potrebbe essere già sulle sue tracce ma per il momento gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo. In città circolano vari nomi e indiscrezioni sul possibile colpevole ma finora non c’è nessuna conferma.

Nell’immediatezza dell’accaduto, era arrivato il messaggio di solidarietà della sindaca, Maria Rita Schembari, che aveva invocato una normativa più severa che consentisse di contrastare la criminalità e garantire la sicurezza.

Di situazione difficile e pesante parlano anche i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta che auspicano “la presenza delle forze dell’ordine, con presidi interforze, possa fungere da deterrente. Qualcosa bisogna pur fare e il sindaco, al di là della solidarietà espressa, non può gestire tutto con delle semplici enunciazioni di intenti. È necessario fare sentire la voce istituzionale per esprimere tutto il proprio rammarico e, allo stesso tempo, chiarire quali saranno le scelte che bisognerà compiere per evitare la recrudescenza del fenomeno. Invitiamo la sindaca a farti portavoce del malessere imperante tra i cittadini e di farsi promotrice di un incontro con la Questura sul tema e sulle soluzioni da identificare”.

