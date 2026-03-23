La “ragusana nel mondo” Mirja Cartia D’Asero alla guida del Gruppo Gedi: nuovo capitolo per Repubblica, Radio Deejay e i grandi brand dell’editoria

C’è anche un pezzo di provincia iblea in uno dei passaggi più significativi dell’editoria italiana. La nomina di Mirja Cartia D’Asero a nuova amministratrice delegata del Gruppo Gedi non è solo una notizia di rilievo nazionale, ma assume un valore particolare per il territorio ragusano, da cui affondano le radici della manager premiata come “Ragusana nel Mondo” proprio l’estate scorsa, in piazza Libertà, con il riconoscimento consegnato dalle mani del sindaco di Scicli, Mario Marino.

Originaria di Scicli, Cartia D’Asero rappresenta infatti uno dei percorsi professionali più solidi e internazionali nati nella provincia di Ragusa. Una carriera costruita tra grandi studi legali globali e finanza internazionale, fino ai vertici dell’editoria italiana, dove ha già lasciato il segno alla guida de Il Sole 24 Ore.

Oggi per lei si apre una nuova sfida: guidare il gruppo che riunisce alcune delle testate e dei brand più influenti del panorama mediatico italiano, da la Repubblica a HuffPost Italia, passando per Radio Deejay, Radio Capital e m2o, fino a realtà editoriali come Limes e National Geographic Italia.

L’operazione arriva con l’acquisizione del 100% di Gedi da parte di Antenna Group, segnando un passaggio strategico che punta a rafforzare e proiettare il gruppo su scala internazionale. Ed è proprio questa la direzione indicata dalla nuova CEO nel suo primo messaggio: costruire un’offerta editoriale sempre più solida e capace di competere a livello globale, senza perdere il valore e l’identità delle singole testate.

“Si apre un nuovo capitolo”, ha sottolineato, parlando di un progetto fondato su competenza, responsabilità e visione condivisa. Un impegno che, nelle sue parole, va oltre il ruolo manageriale: riguarda il rapporto con lettori, ascoltatori e con l’intera comunità che ogni giorno si affida all’informazione.

“Questa operazione rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare e internazionalizzare la nostra proposta editoriale, portando l’eccellenza dell’informazione italiana verso una dimensione sempre più globale”, ha affermato la nuova amministratrice delegata del Gruppo Gedi Mirja Cartia d’Asero in un messaggio ai dipendenti. “Sono certa che, con competenza, passione e senso di responsabilità condiviso, sapremo aprire un nuovo capitolo della storia del Gruppo: una storia proiettata al futuro, costruita sulle solide basi di quanto è stato realizzato finora” sottolinea. “Non considero questo incarico soltanto una nuova tappa professionale – spiega d’Asero – ma un impegno concreto verso i nostri lettori, ascoltatori, più in generale, verso la comunità che ogni giorno si affida al nostro lavoro e soprattutto un impegno nei confronti di ciascuno e tutti voi che siete parte di questo grande Gruppo. Torno al settore dei media con entusiasmo e consapevolezza delle sfide che ci attendono. Farlo all’interno di una realtà che custodisce l’eredità di testate iconiche come la Repubblica, l’eccellenza editoriale di HuffPost e Limes, la forza innovativa di brand radiofonici di riferimento come Radio Deejay, Radio Capital e m2o, e tanto altro ancora, rappresenta per me un privilegio e una grande responsabilità”.

In un settore attraversato da trasformazioni profonde, tra digitale e nuovi modelli di fruizione, la sfida sarà quella di coniugare innovazione e autorevolezza. Un equilibrio delicato che Cartia D’Asero conosce bene, forte di esperienze trasversali tra finanza, media e gestione aziendale.

Per la provincia di Ragusa, la sua nomina è motivo di orgoglio ma anche un segnale forte: storie come la sua dimostrano come un percorso iniziato in un angolo della Sicilia possa arrivare ai vertici dei grandi gruppi internazionali. Non è solo un traguardo personale, ma il riflesso di un territorio capace di esprimere competenze, visione e talento.

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