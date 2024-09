La Provincia di Ragusa si prepara a presentare la proposta per il nuovo Piano Territoriale Regionale

La Provincia di Ragusa si prepara a presentare una proposta complessiva per il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), sotto la guida della Commissaria straordinaria Patrizia Valenti. Questo processo è in linea con il crescente ruolo del Libero Consorzio Comunale (LCC) ibleo come ente di area vasta. I Comuni della provincia di Ragusa avranno la possibilità di contribuire tramite il LCC, partecipando al percorso di concertazione necessario per la redazione di questo importante documento di pianificazione territoriale.

Un primo incontro

Dopo la presentazione del PTR Sicilia presso la sede in viale del Fante, si è tenuto un primo incontro con i settori Ambiente, Pianificazione e Viabilità. La Commissaria Valenti ha sottolineato che il piano stabilirà le strategie per lo sviluppo regionale, con un’attenzione particolare alle politiche di coesione sociale dell’Unione Europea e agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Durante il tavolo tecnico, si è fatto il punto sulla pianificazione del territorio provinciale, partendo dal Piano Territoriale Provinciale approvato nel 2006, aggiornato con le nuove previsioni infrastrutturali, come i collegamenti autostradali, portuali e aeroportuali, nonché le riserve naturali esistenti e la futura Area Marina Protetta presso la foce del fiume Irminio.

La proposta definitiva sarà pronta in vista della scadenza del processo di concertazione, prevista per il 19 ottobre per la Provincia di Ragusa.

