La primavera dell’ex Fornace Penna a Sampieri: si avvicina la fruibilità del sito. FOTO

E’ uno dei luoghi simbolo delle coste siciliane che, con quella testimonianza di archeologia industriale apprezzata in ambito turistico oltre che storico, si avvia ad una prima, seppure timida, fruizione. Fruizione che permetterà di entrare al suo interno e di apprezzarne la rinascita con visite nel luogo simbolo dell’operosità dei lavoratori e della mano dolosa di chi (fino ad oggi ignoto) ha voluto fermare un’attività imprenditoriale che varcava i confini provinciali e regionali per raggiungere l’isola di Malta e la Libia. In questa fine mese cominciano i lavori della seconda trance finanziata dalla Regione per un importo di 168.715,56 euro grazie ad un emendamento del mese di novembre scorso che dovrebbero essere ultimati entro la prossima primavera.

L’ex stabilimento bruciato acquisito dalla Regione Sicilia oggi è un cantiere aperto.

In corso la messa in sicurezza la ciminiera con un intervento che ha fermato il suo crollo, la parte interna dell’immobile è stata ripulita da tonnellate di rifiuti, è stata definita la rimodulazione dei percorsi interni ed eseguito un intervento per raggiungere la necessaria stabilità strutturale. Nel particolare tecnici ed operai hanno curato la posa della malta sui cornicioni per impermeabilizzare la struttura e scongiurare nuovi crolli, il consolidamento delle aree residue per garantire l’incolumità dei visitatori, la fruibilità turistica grazie alla riscoperta del pavimento originale in basole e alla regimentazione delle acque piovane. A dare notizia sui tempi dei lavori e sulla volontà della Regione di investire nell’ex Fornace Penna il parlamentare regionale ibleo Ignazio Abbate che ha creduto nella rinascita di questo prezioso complesso dove un tempo venivano realizzati manufatti in argilla esportati anche fuori dall’isola e che oggi è simbolo di storia. Un simbolo concreto che si lascia dietro l’incuria e la disattenzione cui è stata relegata per quasi un secolo dando speranza ad una rinascita cercata, voluta ed oggi reale.

© Riproduzione riservata