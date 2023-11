La Polizia rintraccia un evaso dagli arresti domiciliari in auto con un altro pregiudicato

E’ stato sorpreso in auto con un altro pregiudicato nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, un giovane di 28 anni con pregiudizi di polizia e tratto in arresto dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria per il reato di evasione.

Durante un posto di controllo stabilito con le recenti ordinanze del Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, i poliziotti hanno intimato l’alt polizia ad un’autovettura al cui interno riconoscevano un noto pregiudicato che doveva trovarsi sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Alla vista dei poliziotti il conducente del veicolo, piuttosto che assecondare l’intimazione, accelerava ed a tutta velocità cercava di dileguarsi tra le vie del centro cittadino, mettendo seriamente in pericolo, con tale condotta di guida, i pedoni e gli automobilisti che incrociava nel tragitto.

Dopo un impegnativo inseguimento, l’auto con i due occupanti veniva fermata nei pressi della stazione di servizio sulla statale 115 in direzione di Comiso.

I due sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Vittoria, dove il 28nne è stato tratto in arresto per il reato di evasione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, su indicazioni dell’A.G. è stato ricondotto presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari mentre il conducente del veicolo è stato contravvenzionato per le numerose infrazioni al codice della strada commesse.