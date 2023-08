La Polizia recupera refurtiva dai cantieri: si cercano i proprietari. FOTO

La polizia di Stato ha recuperato una serie di oggetti, in particolare utensili da lavoro. Per questo motivo, è possibile per i cittadini che hanno subito furti, di visionare gli oggetti per poterne rientrare in possesso.

Si tratta soprattutto di oggetti da lavoro e strumentazioni varie. Molto probabilmente, questi oggetti provengono da cantieri. I responsabili individuati sono stati denunciati per ricettazione.

COME PRENDERE VISIONE DEGLI OGGETTI

Chiunque voglia visionare gli oggetti e recuperarli, può farlo presso gli uffici della Squadra Mobile di Ragusa, a partire dal 16 agosto, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Agli interessati si raccomanda di presentarsi muniti della relativa denuncia di furto. Le foto degli oggetti rinvenuti sono consultabili alla pagina ufficiale facebook della Questura di Ragusa che saranno consultabili cliccando il seguente link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0oJEvFbnhrq6CGQX6JCyUtgA7nLaHfg69jxuwc6p5w2FBQ8A8KdVsF1jaAXGZRxgnl&id=100067193354794