La Polizia di Stato accoglie i piccoli alunni alla Questura di Ragusa

La Questura di Ragusa ha aperto le proprie porte ai piccoli alunni della scuola per l’infanzia “La Palla Magica”, protagonisti di una giornata speciale all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’educazione alla legalità. L’iniziativa, pensata per avvicinare i più giovani alle istituzioni, ha regalato ai bambini un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

Dopo un primo incontro avvenuto direttamente nelle loro aule scolastiche, i piccoli visitatori hanno avuto l’opportunità di entrare nella sede della Polizia di Stato e conoscere da vicino il lavoro quotidiano degli agenti.

I bambini alla scoperta dei mezzi e delle attrezzature della Polizia

Durante la visita, i bambini hanno potuto osservare da vicino e toccare con mano alcuni dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alla Polizia di Stato. Un momento di grande entusiasmo che ha acceso la loro curiosità e alimentato l’interesse verso il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne in divisa.

Gli agenti hanno mostrato con semplicità e disponibilità gli strumenti utilizzati nelle attività operative quotidiane, spiegando in modo comprensibile anche ai più piccoli l’importanza del loro impiego per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.

L’emozione della Sala Operativa

Uno dei momenti più suggestivi della giornata è stato senza dubbio l’ingresso nella Sala Operativa della Questura. Qui i bambini hanno potuto ascoltare via radio le comunicazioni tra le pattuglie impegnate sul territorio, vivendo in prima persona un frammento della realtà operativa della Polizia.

Per molti di loro si è trattato di un’esperienza emozionante e sorprendente, capace di trasformare la curiosità in stupore e partecipazione.

Il ricordo speciale dell’impronta digitale

A rendere ancora più indimenticabile la visita è stato il momento dedicato alla Polizia Scientifica. Il personale specializzato ha rilevato l’impronta digitale della manina di ogni bambino, spiegando con entusiasmo il valore delle impronte nelle attività investigative.

I piccoli alunni hanno portato a casa questo ricordo speciale della giornata, insieme alla consapevolezza del lavoro importante svolto ogni giorno dalla Polizia di Stato. Gli operatori non hanno fatto mancare risposte alle tante domande poste dai bambini, sottolineando ancora una volta il valore della legalità, della sicurezza e del servizio alla comunità.

© Riproduzione riservata