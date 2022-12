La piccola Mariapaola Chiummo di Donnalucata ha vinto lo Zecchino d’Oro

Con il brano “Il panda con le ali” di Virginio e Daniele Coro, la piccola Mariapaola Chiummo di Donnalucata (la famiglia è originaria di Caltanissetta) ha vinto la 65esima edizione dello Zecchino d’Oro che si è svolto all’Antoniano e che quest’anno ha visto la direzione artistica di Carlo Conti.

14 canzoni in gara, scritte da autori adulti ma dedicate ai più piccoli, cantate da solisti dai 3 ai 12 anni. Mariapaola è piaciuta fin da subito ed è arrivata in finale fino al traguardo della vittoria. Lei si descrive così: “Ciao a tutti, io sono Mariapaola! Ho 7 anni e vivo a Donnalucata e a Caltanissetta! Sono carina, allegra e affettuosa. Ma quando inizio a fare i capricci so essere davvero cocciuta!

Da grande sarò una bravissima parrucchiera e, nel tempo libero, farò anche la pastorella! Lo Zecchino d’Oro per me è arte e io sono molto felice di farne parte!” Coe sempre ad accompagnare i bambini durante l’esibizione in onda su Raiuno c’era il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni che ha preso le redini della storica maestra Mariele Ventre.